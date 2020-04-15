شكرا لقرائتكم خبر عن النفـط يهبـط 4% رغـم توقعـات خفـض الإنتـاج الأمـريكـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار النفط إلى الهبوط بنحو 4% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، رغم توقعات بتسجيل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري أكبر هبوط شهري على الإطلاق خلال أبريل/نيسان، إضافة إلى التخفيضات المخططة من جانب المنتجين الرئيسيين.

وكان الذهب الأسود مرتفعاً بنحو 1% في وقت سابق من التعاملات، حيث يبدو إن بدء تصاعد القلق مرة أخرى من قبل المستثمرين بشأن إن التخفيضات القياسية في الإمدادات يمكن أن توازن قريباً الأسواق التي دمرتها تراجع الطلب بسبب تفشي الفيروس.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الاثنين أن يسجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي أكبر انخفاض شهري على الإطلاق خلال أبريل/نيسان الجاري، بفقدان حوالي 200 ألف برميل يومياُ.

ووافقت منظمة «أوبك» إلى جانب روسيا والدول المنتجة الأخرى على خفض الإنتاج النفطي بنحو 9.7 مليون برميل يومياً بدايةً من مايو/آيار القادم وحتى يونيو/حزيران، وهو ما يعادل حوالي 10% من المعروض العالمي قبل تفشي الفيروس.

وأكدت الولايات المتحدة وهي أكبر منتج في العالم للخام أنها ستخفص الإنتاج أيضاً بفعل انهيار الأسعار، بينما قد تساعد الدول الأخرى في زيادة تقديرات التخفيضات النفطية إلى حوالي 19.5 مليون برميل يومياً، ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أقل بنحو 50% حتى الآن هذا العام.

وإلى جانب تراجع الإنتاج الأمريكي، تزداد الدلائل على أن تفشي الكورونا ربما بلغ ذروته في بعض مناطق العالم، كما أن هناك علامات إيجابية في الصين، حيث عاد الطلب مع كشف بيانات أن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 12% في مارس/آذار على أساس سنوي.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي الأمريكي تسليم مايو/آيار بنحو 4% مسجلاً مستوى 21.53 دولار للبرميل، بعد إن سجل مستوى 22.60 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 2.6% ليسجل 30.93 دولار للبرميل، بعد إن سجل 32.09 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

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ومن جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصل إليه تحالف «أوبك بلس» إضافة إلى تعهدات من دول أخرى في مجموعة العشرين، سيؤدي إلى خفض 19.5 مليون برميل يومياً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الاثنين إن الدول الرئيسية المصدرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتفق عليه داخل أوبك+، مشيراً إلى أنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 20 مليون برميل يومياً.

وكتب في تغريدة «بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إنّ أوبك وشركاءها يتطلّعون إلى خفض 20 مليون برميل يومياً».

ونقلت وسائل إعلام سعودية الثلاثاء عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله إن دول مجموعة العشرين خارج «اوبك +» تعهدت خفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يومياً.

وبحسب الوزير فإنه من المتوقع أن تبلغ عمليات الشراء لاحتياطات النفط الاستراتيجية للدول 200 مليون برميل في أيار/‏ مايو وحزيران/‏ يونيو، ما يعني أن حجم الخفض الحقيقي سيصل إلى 19.5 مليون برميل يومياً.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن بلاده قد تقلص إنتاج النفط إلى أقل من حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يومياً اذا اقتضى الأمر.

ويهدف الاتفاق إلى دعم أسعار النفط بعد هبوط تاريخي تسبب به تراجع الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أنه بمثابة هدنة في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا نتيجة خلاف في الاستراتيجية الواجب اعتمادها.