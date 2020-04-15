شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تلتقط أنفاسها بدعم النتائج وتباطؤ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، من التقاط أنفاسها مستفيدة في ذلك من بدء موسم إعلان نتائج الشركات الربعية، بالتزامن مع تفاؤل المستثمرين بشأن بلوغ «كوفيد-19» ذروته مع تباطؤ الوفيات في الولايات المتحدة وتباطؤ عدد الإصابات في كثير من دول أوروبا، إضافة إلى بيانات تجارية جيدة من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل ذلك شهدت كافة الأسواق العالمية صعوداً جيداً.

في بورصة نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.56%، بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.52%، بينما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 2.99%.

وكان حاكم ولاية نيويورك «أندرو كومو» أبدى نبرة متفائلة بشأن تفشي المرض في الولاية التي تعد مركز الوباء في الولايات المتحدة، بقوله إن الأسوأ قد انتهى.

وكشفت بيانات اقتصادية، تراجع أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال مارس/‏آذار الماضي.

وبدأ موسم أرباح الشركات، أمس الثلاثاء؛ حيث أعلنت جيه بي مورجان تشيس وجونسون وجونسون، عن نتائجها الفصلية الأخيرة، مما أعطى المستثمرين أول نظرة على مدى الدمار الذي لحق بالشركات من الوباء، فأفادت جي بي مورجان، بانخفاض كبير في الأرباح في الربع الأول، لكن السهم ارتفع بنسبة 0.5%، وارتفعت أسهم جونسون آند جونسون ما يقرب من 3% نتيجة تحقيقها أرباحاً أفضل من المتوقع، في غضون ذلك، أعلنت «ويلز فارجو» عن أرباح الربع الأول أقل بكثير من التوقعات؛ حيث خصص البنك الذي يوجد مقره في سان فرانسيسكو الأموال لخسائر الائتمان وسط جائحة «كورونا»، وأبلغت عن أرباح بنسبة 1% للسهم، دون تقديرات المحللين البالغة 33 سنتاً للسهم.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، بعد صعود قوي في الأسبوع الماضي؛ إذ عززت بيانات تجارة من الصين جاءت أفضل من المتوقع حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة إلى احتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحاً.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي جاء مدفوعاً بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ في التراجع في بعض مراكز التفشي.

وسيتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأمريكية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاس مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات وتسببها بحصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.

وارتفعت الأسهم الإسبانية 1.5% مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 إبريل/‏نيسان على الأقل.

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وقفز سهم سوبي السويدية لصنع عقاقير الأمراض النادرة 7.6% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الأول أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية.

وفي آسيا، قفز المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 3% ليسجل أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد على شهر، وقادت المكاسب الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات و شركات التجزئة.

وصعد المؤشر نيكاي 3.1% عند الإغلاق ليسجل 19638.81 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من مارس/‏آذار.

وشهدت السوق إقبالاً على شركات إنتاج معدات أشباه الموصلات بعد مكاسب الجلسة السابقة بنسبة 1.4% لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2% إلى 1433.50 نقطة. (وكالات)

أول حزمة مساعدات للمزارعين الأمريكيين

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن وزارة الزراعة الأمريكية ستنفق ما يصل إلى 15.5 مليار دولار كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلاسل إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد يتم الإعلان عن الخطة هذا الأسبوع وستشكل أول مسعى كبير من إدارة ترامب لضمان عدم تسبب الجائحة وتبعاتها في نقص في إمدادات الغذاء.

وبحسب المصادر فإن الخطة المبدئية ستشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين وأصحاب المزارع، إضافة لإجراءات دعم أخرى للقطاع باستخدام جزء من مبلغ أقره الكونجرس بقيمة 23.5 مليار دولار لدعم الزراعة في إطار مشروع قانون للتحفيز لمواجهة تبعات الوباء الشهر الماضي، إضافة لبعض التمويل المتاح لدى وزارة الزراعة.

وأضافت أن الخطة المبدئية ستعلن قريباً ربما هذا الأسبوع وستفصل الوزارة لاحقاً مراحل أخرى في برنامج الدعم بمجرد إتاحة مزيد من أموال حزم التحفيز ما قد يكون في يوليو/‏ تموز.(رويترز)