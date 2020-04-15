شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتفاوض لتخزين 23 مليون برميل من النفط في الاحتياطي الاستراتيجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إنها تتفاوض على عقود مع تسع شركات طاقة لتخزين ما يصل إلى نحو 23 مليون برميل من النفط المنتج محلياً في احتياطي الخام الاستراتيجي للبلاد.
وشرعت الوزارة في خطة لتأجير مساحة للشركات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كوسيلة لمساعدة الشركات التي تعاني تهاوي أسعار النفط، بعد أن أخفق الكونجرس في تمويل خطة أخرى لشراء النفط من أجل الاحتياطي. وقالت الوزارة إن معظم التسليمات سيتم تلقيها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران مع بعض الشحنات المحتملة في إبريل/ نيسان. (رويترز)
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