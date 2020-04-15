شكرا لقرائتكم خبر عن «جازبروم» تتوقع عودة الطلب على الخام في الخريف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفط الروسية، لصحيفة كومرسانت، أمس الثلاثاء، إن رفع القيود المفروضة حالياً لكبح جائحة فيروس كورونا، سيؤدي على الأرجح لعودة الطلب العالمي على النفط لمستويات ما قبل الأزمة بحلول الخريف.
وأضاف أن احتمال منح إعفاءات ضريبية لحقل بريوبسكوي العملاق في سيبيريا، الذي تعمل فيه جازبروم نفط مع شركة الطاقة الروسية روسنفت، ليس مطروحاً الآن، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب.
وقال ديوكوف «نعتقد أن الربع الثاني سيكون الأصعب.. لكننا نأمل في أن تبدأ استعادة أنشطة الأعمال في الصيف». (رويترز)
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