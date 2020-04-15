الاقتصاد البريطاني يتراجع 35% في الفتــرة من إبريــل إلى يونيــو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 35% في الفترة من إبريل/‏ نيسان إلى يونيو/‏ حزيران، وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى 10% نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس كورونا.

وقال المكتب إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه إسترليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020-2021، وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المكتب إن التوقعات مبنية على افتراض أن إجراءات العزل العام ستستمر لثلاثة أشهر تعقبها فترة ثلاثة أشهر أخرى يجري خلالها رفع القيود جزئياً، وأضاف أن الاقتصاد قد يتعافى سريعاً. (رويترز)