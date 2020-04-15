أليستار شيبارد: حذار من أي بريد غير معروف المصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد أليستار شيبارد، المدير العام الإقليمي لشركة «مانديانت» التابعة ل «فاير آي» على ضرورة توخي الحذر من قبل المستخدمين وموظفي الشركات للرسائل الإلكترونية التي تستغل «كورونا»، والنظر إلى أي بريد غير معروف المصدر وعدم النقر مطلقاً على الرابط أو فتح الملف المرفق ضمناً حتى يتأكدوا من أن البريد الإلكتروني خالٍ من أي برامج ضارة.

ويمكن للمستخدم ين التحقق من العلامات الشائعة للتصيد الاحتيالي، مثل المجالات التي بها أخطاء إملائية، أو روابط إلى مواقع لا تتطابق مع عنوان أو اسم المرسل المزعوم (حيث يمكنك التمرير فوق الرابط لرؤية عنوان URL الأساسي)، أو عندما تستقبل رسالة الكترونية لا تتعلق باختصاصك أو مجال عملك، كما يجب التحقق أيضاً من الرسالة المرسلة لهم، من خلال إجراء مكالمة هاتفية أو طريقة اتصال شرعية يجرونها مع الشخص المرسل لضمان أن هذه الرسائل الإلكترونية غير مشبوهة.