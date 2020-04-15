4 مجموعات إنفاق تقود التضخم إلى «الانكماش» الـ 14

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دولة الإمارات «انكماشاً» له خلال فبراير/ شباط الماضي للشهر الرابع عشر على التوالي منذ مطلع العام الماضي 2019، وتراجع التضخم بمقدار 1.30% على أساس سنوي و 0.26% على أساس شهري مقارنة مع يناير الماضي بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

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وتراجع مؤشر التضخم الشهري في الإمارات لانخفاض أسعار أربع مجموعات إنفاق رئيسية هي: خدمات الترويح والثقافة 5.42%، وخدمات النقل 1.91%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة 0.22%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بمقدار 0.02%.

في حين ارتفعت أسعار خمس مجموعات إنفاق رئيسية على نطاق شهري: الملابس والأحذية 2.43%، والمطاعم والفنادق 1.98 %، والأغذية والمشروبات 0.45 %، التجهيزات والمعدات المنزلية 0.25 % وخدمات الاتصالات بنسبة 0.02%، بينما استقرت أسعار ثلاث مجموعات هي التبغ والاتصالات والخدمات الصحية عند مستوياتها الشهرية دون تغيير.

أما على صعيد إمارات الدولة، فقد انخفض التضخم الشهري في أبوظبي بنسبة 0.39%، و دبي 0.34%، وعجمان 0.38%، وأم القيوين 0.06% وإمارة الفجيرة بمقدار 0.24%، في حين ارتفع مؤشر التضخم في الشارقة بنسبة 0.16% ورأس الخيمة 0.02%.