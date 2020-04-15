«إمباور» تطور أول محطة ذاتية التشغيل عالمياً

أحرزت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نجاحات مرموقة على صعيد الذكاء الاصطناعي، واستثمرت المؤسسة مبكراً في تطوير بنية تحتية تقنية أهّلتها مؤخراً لتحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة على صعيد عمليات الإنتاج والعمل عن بُعد إلى جانب خدمات المتعاملين، انطلاقاً من قناعتها ورؤيتها الاستباقية في كيفية التعامل مع التحديات التي يفرضها المستقبل والتي لا مكان فيه لمن يتلكأ في المواكبة ويتأخر في تطوير أدواته للارتقاء بحجم الأداء والإنتاجية وجودتهما.

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: استلهاماً للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية، تواصل إمباور جهودها لدعم مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، مدفوعة بقدرة عالية على التكيّف مع المتغيرات العالمية واستشراف المستقبل وتسخير الطاقات والإمكانيات لتحقيق الرفاهية والسعادة. وتعتمد الإمارة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة.

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وتبنت إمباور تقنية جديدة تعزز من كفاءة مركز التحكم والسيطرة حيث تم دمج التقنية الجديدة «بيئة العمل الموازية» مع نظام مركز التحكم والسيطرة الخاص بمحطات تبريد المناطق، والتي توفر تقنية جديدة، ومراقبة ذكية وشاملة لجميع عمليات محطات التبريد في دبي؛ حيث تعمل بيئة العمل الموازية، كنسخة احتياطية مستقلة تماما لمركز التحكم والسيطرة (CCC) والتي تضمن توفير خدمات سلسة وموثوقة ومستدامة.

ويتمتع مركز التحكم والسيطرة بقدرته على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة والمبردات والمحولات الحرارية وإمدادات المياه وبأبراج التبريد وغيرها، باستخدام نظام سكادا (SCADA) المتقدم.

وسجلت المؤسسة إنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم بتطويرها أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم بمنطقة قرية جميرا بدبي وتخدم 52 مبنى بطاقة 38,000 طن تبريد. وسيجري مد 30 مبنى جديداً، ليرتفع العدد إلى 82 مبنى بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 49,000 طن تبريد بنهاية عام 2020. وتعد المحطة الأولى في خطة عمل طموحة لتحويل جميع محطات إمباور إلى النظام ذاتي التشغيل، وذلك في جداول زمنية محددة سلفاً.