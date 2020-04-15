التطبيق الكامل لخفض «أوبك» يرفع سعر البرميل إلى 40 دولاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع تقرير حديث من معهد التمويل الدولي أن يسهم التطبيق الكامل لاتفاق دول مجموعة أوبك+ في خفض الإنتاج في ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الخام في العام الجاري إلى 40 دولاراً.

وقال التقرير إن قرار الخفض من المتوقع أن يستمر حتى إبريل 2022 بغية صيانة استقرار الأسواق خاصة في ظل التراجع الحاد في مستويات الطلب العالمي على البترول الخام.

وقال المعهد إن التطبيق الفعلي والشامل للاتفاق من شأنه أن يسهم في رفع متوسط خام برنت من 32 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام الجاري إلى 41 دولاراً للبرميل في الربع الأخير.