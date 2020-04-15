شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان توجه جميع الشركات الحكومية بخفض الإنفاق 10% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت وزارة المالية العمانية جميع الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري هذا العام بما لا يقل عن 10%، وطالبت استهداف تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، ومراجعة رواتب وامتيازات الموظفين. جاءت تلك الخطوة بعد أن خفضت الحكومة الشهر الماضي الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية 5% لعام 2020. (رويترز)

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