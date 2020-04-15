الاقتصاد

إفصاحات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * حددت شركة «أمانات» 28 إبريل الجاري موعداً جديداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الذي كان مقرراً الاثنين الماضي 13 إبريل.

* أعلنت شركة «دانة غاز» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية، والذي كان مقرراً عقده أمس الثلاثاء، لعدم توفر النصاب القانوني، على أن يعقد مجدداً في 21 إبريل الجاري.

* يجتمع مجلس إدارة «جلفار» في 19 إبريل للنظر في الخطوات الخاصة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة، بعد موافقة الجمعية العمومية.

* أوضحت شركة «الخزنة للتأمين» أن مجموع مبالغ التعاملات التأمينية المتوجب دفعها إلى «إن إم سي» يقدر بنحو 1.075 مليون درهم.

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