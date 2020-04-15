شكرا لقرائتكم خبر عن مراكـز شـرائيـة جديـدة قاعـدة صعـود جماعـي للأسـهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت جلسة تداولات، أمس الثلاثاء، بناء مراكز شرائية جديدة في الأسهم، وسط صعود جماعي لمعظمها، وفي مقدمتها أسهم العقار والبنوك، ولاسيما في ظل المستويات السعرية المغرية للعديد منها، في الوقت الذي لامست فيه سيولة السوقين 400 مليون درهم.

وصعد مؤشر دبي 2.88% مع صعود جماعي للقيادية وفي سوق أبوظبي دعم «اتصالات» الصعود ب 1.05%، فيما سجّل صعود لافت ل «العالمية القابضة» 13.11% إلى 18 درهماً، بعدما كان قفز بالحد الأعالى أمس الأول أيضاً.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 396.8 مليون، منها 263.8 مليون في دبي، و133 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 451.2 مليون سهم، 318.2 مليون في دبي، و43.2 مليون في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسهم 39 شركة، وتراجعت أسهم 15 شركة، من خلال 7680 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي 2.88% عند 1939.72 نقطة.وارتفع البنوك 3.14% بارتفاع «دبي الإسلامي» 3.59%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.52%.وزاد العقار 3.24% بارتفاع «إعمار العقارية» 3.26%، و«إعمار للتطوير» 1.92%، و«الاتحاد العقارية» 6.53%، و«داماك» 6.6%، و«أرابتك» 7.4%. و«إعمار مولز» 0.88%.

وصعد الاستثمار أكثر من 4% بارتفاع «دبي للاستثمار» 2.67%، و«سوق دبي المالي» 7.87%، و«شعاع كابيتال» 12%.

وارتفع النقل 0.5% بارتفاع «العربية للطيران» 0.96%، و«الخليج للملاحة» 2.2%، فيما استقر «العربية للطيران» بدون تغيير.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.05% إلى 4178.69 نقطة، مستفيداً من ارتفاع البنوك، والعقار،والاستثمار، والاتصالات، والطاقة.

وزاد البنوك 0.12% بارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.22%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.04%، فيما استقر «أبوظبي الأول» بدون تغيير.

وزاد الاتصالات 2.4% بارتفاع «اتصالات» بالنسبة نفسها. وزاد العقار أكثر من 1% بارتفاع «الدار» 1.33%، بالرغم من نزول «رأس الخيمة العقارية» 1.94%.

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وزاد الطاقة 0.66% بنمو «دانة غاز» 1.26%، و«طاقة» 0.6%، واستقر «أدنوك للتوزيع».

وقفز الاستثمار قرب 10% مستمداً الدعم من «العالمية القابضة» الذي صعد 13.11%، و«إشراق» 2.92%، في الوقت الذي انخفض «الواحة كابيتال» 0.63%.

تصدر التداولات في سوق دبي «إعمار العقارية» ب 50.2 مليون، مغلقاً عند 2.53 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» ب 36.47 مليون، وأغلق عند 3.46 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» ب 33.26 مليون، ليغلق عند 8.8 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت صدارة التداولات ل«أبوظبي الأول» ب 41 مليونا، مغلقاً عند 11.94 درهم، تلاه «اتصالات» ب24.4 مليون، مغلقاً عند 15.38 درهم، ثم «الدار» ب 20 مليون، وأقفل عند 1.52 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي، «أملاك» بارتفاع 14.67% وأغلق عند 0.297 درهم، سجل «الإثمار» التراجع الأكثر 1.57% إلى 0.125 درهم.

وسجل «العالمية القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، ليغلق عند 18 درهماً، وانخفض «جلفار» بالحد الأقصى 4.94% عند 0.64 درهم.

تداولات المستثمرين

في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب، والخليجيون، والمواطنون، نحو الشراء، ب 5 ملايين محصلة شراء، منها 1.88 مليون محصلة شراء العرب، و2.2 مليون محصلة شراء الخليجيين في 950 ألفا محصلة شراء المواطنين.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، ب 5 ملايين محصلة بيع.

في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، ب 5.7 مليون محصلة شراء، منها 3.17 مليون محصلة شراء العرب، و2.5 مليون حصلة شراء الخليجيين.

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، ب 5.7 مليون محصلة بيع، منها 5.25 مليون محصلة بيع الأجانب، و410 آلاف محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم «دانة غاز»، و«ديار»، و«رأس الخيمة العقارية»، و«دي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «إعمار مولز»، و«إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، ب 4.3 مليون محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، ب 260 ألفا فقط كمحصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، ب 260 ألفا محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي ب 4.3 مليون محصلة بيع.