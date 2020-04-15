شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقلات الوطنية» تشغل رحلات خاصة إلى 30 وجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تشغل الناقلات الوطنية «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، رحلات إجلاء إلى 30 وجهة في العالم لإعادة المسافرين والزوار والمقيمين في دولة الإمارات إلى بلدانهم بسبب القيود المفروضة على الطيران جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وتبذل شركات الطيران الوطنية قصارى جهدها بالتنسيق مع حكومات دول في العالم لإعادة رعاياها المتواجدين في دولة الإمارات والذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم.

وتواصل الناقلات الوطنية في نقل المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الدولة، مع مواصلة استخدام طاقة الشحن على هذه الطائرات في جلب البضائع والمعدات والأدوات الطبية والمواد الغذائية إلى الدولة.

ويسمح فقط لمواطني هذه الوجهات وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة؛ حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

وفي الوقت ذاته، تشغل الناقلات الوطنية باستخدام أساطيلها الحديثة المخصصة للشحن أو بعض طائرات المسافرين رحلاتها إلى نحو 89 وجهة في العالم من أجل نقل السلع إلى دولة تضررت من الوباء، إضافة إلى نقل المواد من وإلى الدولة.

9 وجهات ل«طيران الإمارات»

وتُشغل طيران الإمارات عدداً محدوداً من رحلات طيران الركاب لنقل المسافرين إلى الخارج من الإمارات إلى بعض الوجهات والتي تصل إلى 9 وجهات في الوقت الحالي.

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ويتم تشغيل الرحلات الحالية من دبي إلى 9 وجهات وهي لندن هيثرو (أربع مرات أسبوعياً)، وفرانكفورت (مرتين أسبوعياً)، وجاكرتا (15 إبريل)، وتونس (15 إبريل)، ومانيلا (15 و16 إبريل) والجزائر (16 إبريل) وتايبه (18 أبريل) وشيكاغو (18 إبريل) وكابول (ثلاث مرات أسبوعياً بداية من 16 إبريل).

11 وجهة ل«الاتحاد للطيران»

وتنطلق رحلات الإجلاء التي تشغلها «الاتحاد للطيران» من أبوظبي إلى 11 وجهة تقريباً وهي كل من بروكسل، دبلن، لندن، طوكيو، وزيورخ، وذلك إلى جانب وجهاتها السابقة وهي أمستردام، جاكرتا، مانيلا، ملبورن، سيؤول، وسنغافورة.

وقد بدأت الاتحاد بتشغيل رحلات إجلاء لإعادة المسافرين العالقين في الإمارات بسبب القيود المفروضة على الطيران جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى أوطانهم ولدعم برنامج الأمن الغذائي في الإمارات عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع. ووافقت حكومة الإمارات على الرحلات الجوية الخاصة وتعمل الناقلة عن كثب مع السلطات لمواصلة هذه العمليات. وتهدف الشركة إلى زيادة عدد الرحلات، بشرط موافقة الحكومات الأجنبية الأخرى.

10 وجهات فلاي دبي

وأعلنت «فلاي دبي»، أن المقيمين والزوار من 10 وجهات محددة والمتواجدين حالياً في دولة الإمارات يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة.

والرحلات متاحة للمقيمين والزوار إلى كل من: العراق وإيران وأوكرانيا وبلغاريا وجورجيا ورومانيا وصربيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكرواتيا. وستواصل التنسيق بشكل وثيق مع السلطات لإعادة المواطنين الإماراتيين مجاناً.

وسيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي المبنى 2 وتخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات.

بينما يسمح للمواطنين الإماراتيين بالسفر على رحلات العودة. تقوم فلاي دبي أيضاً مع رحلاتها بشحن البضائع الأساسية في عنبر الشحن للطائرة و في الاتجاهين، وبهدف دعم التجارة ونقل الإمدادات الطبية عبر شبكتها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.