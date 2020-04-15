الصناعـات المتقدمـة تواكـب الثـورة الرابعـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

استعرضت وزارة الطاقة والصناعة الأهداف الاستراتيجية لسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة في تقرير صدر مؤخراً. وقد جرى اعتماد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها مؤخراً في اجتماع لمجلس الوزراء في الدولة مؤخراً، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع التصنيع في الدولة، وبما يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها.

وتضمنت هذه السياسة عدداً من الأهداف وهي: تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المتقدمة والتقنيات الحديثة، حيث يتعلق بالمشرعين والمصنعين ودورهم في تسهيل نشر الثورة الصناعية الرابعة، التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة ويرتبط ذلك بتأثير قطاع الصناعات التحويلية في المجتمع وبشكل أكثر تحديداً في إمكانية التصنيع الأخضر للحد من البصمة البيئية لهذه الصناعة، تنمية الصادرات وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية ويعنى بقاعدة عملاء التصنيع في الإمارات والقدرة التنافسية للدولة في الأسواق الدولية، واستقطاب وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

Advertisements

في ما يتعلق بتحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية، فإن سياسة الدولة ستركز على تحديد الأنشطة والقطاعات المستقبلية، وتشجيع أنشطة صناعية معينة ذات احتمالية نجاح عالية من خلال الحوافز والتسهيلات، ودعم تأسيس الشركات الناشئة في الصناعة، وتحديد مساهمة الدولة في السلسلة المضافة العالمية للصناعات، تطوير العلاقات والعمل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالدولة وتعزيز إمكانات الدمج الاقتصادي وبناء التكتلات الصناعية.

وتهدف سياسة الدولة عبر تنمية الصادرات وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة إلى فتح أسواق تصدير واستيراد جديدة، تكوين علاقات اقتصادية دولية جديدة وترسيخ العلاقات القائمة، الترويج للصناعة الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، رفع مستوى المعايير الحالية للمصانع ومنتجاتها وخدماتها، والحصول على اعتمادات للصناعات الإماراتية.

وستركز سياسة الدولة للصناعات المتقدمة على استقطاب المواهب وخلق فرص عمل للمواطنين عبر استقطاب الكفاءات للعمل في القطاع الصناعي، تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمواطنين في المهن القائمة على المعرفة.

تتضمن عوامل التمكين في السياسة: تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة، تبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة.