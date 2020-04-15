اقتصادية دبي تنجز 14.366 معاملة تسجيل وترخيص في أقل من شهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج قياسية في تطبيق نظام العمل عن بُعد وتفعيل القنوات الذكية والإلكترونية، حيث وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 إبريل الجاري إلى 14,366 معاملة، تضم ما نسبته 66% معاملة إلكترونية و34% معاملة من خلال مراكز الخدمة التي توفر خدمات اقتصادية دبي عن بُعد.

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن معاملات تجديد الرخص شكلت ما نسبته 74% من إجمالي المعاملات، يليها معاملات تعديل الرخص بنسبه 7%، وتفصيلاً وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص إلى 10,653 معاملة، في حين وصل إجمالي تعديل الرخص إلى 1,047 معاملة.

وشكلت معاملات تجديد الرخص من خلال القنوات الذكية والإلكترونية ما نسبته 86% مقابل 14% معاملة عن طريق مراكز الخدمة عن بُعد، واستحوذت معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية على 74% من إجمالي معاملات التجديد.

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وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار 473 رخصة جديدة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 893 إجراءً، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 751 إجراءً، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 إبريل الجاري، حاز نشاط «خدمات إدارة المشاريع» 10% من حصة الأنشطة، تلاه نشاط «خدمات التطهير والتعقيم» 3%، كما شهد نشاط «تجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية» ونشاط «تجارة المواد الغذائية والمشروبات» حركة نشطة ضمن أعلى 10 أنشطة خلال الفترة نفسها.

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص خلال الفترة الزمنية ما بين 22 مارس و13 إبريل الجاري لتشمل رجال أعمال من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ومالطا والصين ومصر والأردن والهند وبنجلاديش وباكستان.

وحرصاً من قطاع التسجيل والترخيص التجاري على سلامة المتعاملين لإنجاز المعاملات، يمكن الحصول على خدمات التجديد التلقائي، الرخصة الفورية، رخصة تاجر، وغيرها من معاملات التسجيل والترخيص التجاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ded.ae، أو التطبيق الذكي DED Business دون الحاجة إلى زيارة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة التي تقدم خدماتها.

ويمكن تجديد الرخصة التجارية تلقائياً من خلال خدمة التجديد التلقائي بخطوتين وفي أقل من دقيقتين من خلال إرسال رسالة نصية برقم الرخصة إلى 6969، كما يمكن الحصول على رخصة تاجر أينما كنت من خلال الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، ويمكن الحصول على الرخصة الفورية من خلال ded.ae/instant.