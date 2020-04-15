شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بنك الكويت المركزي ذكر، أمس الثلاثاء، أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 240 مليون دينار (حوالي 777 مليون دولار)، لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 1.25% في المتوسط. وأضافت الوكالة أن البنك المركزي أصدر أيضاً أذون خزانة بنهاية مارس/آذار لأجل ستة أشهر بقيمة 240 مليون دينار بمتوسط عائد 1.375%. (رويترز)

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