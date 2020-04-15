أسعار الواردات الأمريكية تهبط بأكبر وتيـرة فـي 5 سنـوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة هبوط شهري في 5 سنوات خلال مارس/آذار الماضي، مع هبوط قوي في تكاليف واردات الوقود.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن أسعار الواردات في الولايات المتحدة هبطت بنحو 2.3% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع هبوط 0.7% في الشهر السابق له بعد التعديل.

وتعد وتيرة هبوط الإيرادات الأمريكية في الشهر الماضي هي الأكبر منذ يناير/كانون الثاني 2015، وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات الأمريكية سوف تشهد هبوطاً بنحو 3.1% في الشهر الماضي.

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ويأتي هبوط أسعار الواردات في مارس/آذار؛ بفعل تراجع 26.8% في تكاليف واردات الوقود بعد انخفاض 9% في الشهر السابق له.

في حين سجلت أسعار الواردات من غير الوقود استقراراً خلال الشهر الماضي، بعد زيادة 0.3% في شهر فبراير/شباط السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار الواردات في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 4.1% في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب البيانات، فإن أسعار الصادرات الأمريكية تراجعت بنسبة 1.6% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع انخفاض 1.1% في شهر فبراير/شباط الماضي.