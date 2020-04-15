شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتزم ملء مخزونات النفط الاستراتيجية في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال العضو المنتدب للشركة المعنية بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي الهندي، أمس الثلاثاء، إن بلاده تعتزم ملء المخزونات عن آخرها بحلول الأسبوع الثالث من مايو/ أيار بنقل نحو 19 مليون برميل لتلك المواقع بحلول ذلك الموعد.
وقال ه.ب.س أهوجا، العضو المنتدب لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية «اعتباراً من الآن.. الخطة هي ملء المخزونات (بحلول الأسبوع الثالث من مايو/ أيار) قبل حلول موعد الأمطار الموسمية. نشتري النفط من المصافي الحكومية».
وقال أهوجا «نستفيد من الأسعار المنخفضة للنفط»، مشيراً إلى أن أغلب تلك الشحنات مرتبطة بسعر البيع الرسمي لإبريل/ نيسان. (رويترز)
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