أرباح «جيه. بي مورجان» تهوي 68%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جيه.بي مورجان تشيس آند كو، أمس الثلاثاء، تسجيل تراجع بنسبة 68% في أرباح الربع الأول من العام، إذ دفعت جائحة فيروس كورونا أكبر بنك أمريكي إلى زيادة الاحتياطيات للتحوط بها من موجة تعثر محتمل في سداد القروض.

وهبط صافي الدخل إلى 2.87 مليار دولار، أو 78 سنتاً للسهم، في الربع المنتهي في 31 مارس/آذار، مقارنة مع 9.18 مليار دولار، أو 2.65 دولار للسهم، قبل عام، وكان محللون توقعوا في المتوسط 1.84 دولار للسهم، وفقاً لرفينيتيف. (رويترز)