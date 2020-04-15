مليون درهم حسومات «الوثبة» للعاملين في الصحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تقدم شركة الوثبة الوطنية للتأمين، لجميع موظفي القطاع الطبي في الإمارات، تخفيضاً قيّماً بمقدار النصف على أسعار خدماتها، تكريماً لعملهم في الخطوط الأمامية من أجل حماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وخصصت الوثبة للتأمين حسماً بقيمة مليون درهم لمقدمي الرعاية الصحية، وأي شخص يعمل في القطاع الطبي، بحيث يشمل كل التأمينات الشخصية، مثل التأمين على المنزل، والسيارات، وتأمين التزلج على الماء، واليخوت، والسفر.

وقال بسام جلميران الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين: إن رزانة وشجاعة مختص الرعاية الصحية في الإمارات، بما في ذلك الأطباء والممرضات وجميع العاملين الطبيين الآخرين، خلال هذه الفترة الصعبة، حتمت علينا الاعتراف والتقدير العظيم لما يبذلونه من جهود جبارة لوقاية المجتمع بأكمله من فيروس كورونا، وأعرب جلميران عن أمله بأنه من خلال ذكر قيمة عطاءاتهم أثناء هذه الظروف الحالية نستطيع إظهار خدماتهم الجليلة، فضلاً عن الشكر الدائم والحفاظ على هذا الزخم، وتثمين ما يقومون به لأجلنا.