شكرا لقرائتكم خبر عن 69 % انخفاض أرباح «ويلز فارجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «ويلز فارجو أند كو» عن انخفاض أرباحه الفصلية الأولى من عام 2020 بنسبة 69% وبنحو 42 مليون دولار، وتراجع العائدات بنسبة 18% إلى 17.7 مليار دولار؛ حيث يصارع القطاع المصرفي الأمريكي مع ما يُتوقع أن يكون أسوأ ركود منذ أجيال.
كما أعلن رابع أكبر مقرض أمريكي عن عجز في الأوراق المالية بقيمة 950 مليون دولار؛ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية؛ حيث خصص البنك الأمريكي مليارات الدولارات؛ لتغطية خسائر القروض المحتملة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
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