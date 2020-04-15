41 زيارة تفتيشية خلال أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظّم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» 41 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي للتأكد من التزام منافذ البيع الكبرى بالتدابير الاحترازية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ونجم عنها إصدار 9 تنبيهات لمنافذ البيع.

وقال عبدالعزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: «قام فريق المفتشين بزيارة المنافذ لضمان التزامها بالتدابير الاحترازية، بما في ذلك التأكد من لبس القفازات، والكمامات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي بين المتسوقين، خاصة في نقاط الدفع، أو الانتظار، والتأكد من وجود الملصقات التوعوية حول هذه الممارسات، وتنظيم المتسوقين من قبل رجال الأمن في تلك المنافذ في حال وجود ازدحام».

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وفي بيان منفصل بخصوص منافذ تجارة المواد الغذائية، قالت «اقتصادية دبي» إنه بموجب التوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بشأن تسعة أنشطة تتعلق بتجارة المواد الغذائية، بما في ذلك تجارة اللحوم، والفواكه والخضراوات، والمحامص، والمطاحن، والأسماك، والبن، والشاي، فإنها تمثل جزءاً من قطاع الأغذية، وهي معفاة من الإغلاق وفق التعميم السابق بشأن القيود خلال البرنامج الوطني للتعقيم.

ويُسمح لمحال المكسرات والشوكولاتة والحلويات بفتح أبوابها فقط، إذا كانت موجودة داخل مراكز التسوق. ويجب على كل العاملين في جميع المنافذ المذكورة أعلاه الحصول على تصاريح النقل من dxbpermit.gov.ae.

وتكون ساعات العمل محصورة من 8 صباحاً، وحتى 8 مساءً. ويجب التزام جميع المنافذ بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعقيم، والتطهير، والتباعد الاجتماعي.