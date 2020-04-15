شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء العادلي: مبادرات الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي هي الرهان لتنشيط الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة في الأيام الماضية للتركيز على التصنيع المحلي لعدد من المنتجات المستوردة هي الرهان الأفضل لفتح أسواق جديدة بالاقتصاد المصري.

وقال المهندس بهاء العادلي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفترة الحالية تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية من شأنها تنشيط حركة الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث إن الأوضاع العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار في سلاسل الإمداد على نطاق واسع وبالتالي أصبح هناك تحدٍ كبير من أجل تدبير الاحتياجات المحلية دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأضاف العادلي، أن دعوة الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي من أجهزة التنفس الصناعي والطلمبات وغيرها من المنتجات هي أحد الأفكار غير التقليدية التي تساعد على تعميق التصنيع المحلي بل وإعطاء الفرصة لظهور منتجات مصرية تنافسية تلبي الاحتياجات المحلية بل وفرصة للتصدير أيضًا.

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وأطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات التحفيزية من أجل دعم الاقتصاد المحلي والصناعة، من أهمها مبادرات صرف مستحقات المصدرين، وإعفاء القطاع السياحي من سداد بعض المستحقات لمدة أشهر من بينها الضرائب العقارية، ودراسة المركزي لتقديم تمويل لهذه المشروعات.

وشملت الحوافز أيضًا تخفيض سعر الطاقة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 50% قياسا بالسعر المطبق منذ ستة أشهر، كما اتخذت الحكومة إجراءات بخفض أسعار الكهرباء الجهد الفائق والعالي والمتوسط بمقدار 10 قروش، فضلًا عن تثبيت سعر الكهرباء لباقي أنواع الصناعة من ثلاث إلى خمس سنوات.