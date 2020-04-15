شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: الأسواق مستقرة قبل شهر رمضان وجميع السلع متوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك متابعة مستمرة لحركة السوق داخل المحافظة بالتعاون مع الشعب النوعية بالغرفة وذلك لمنع أي تلاعب بالأسعار من قبل أى تاجر والتأكد من استمرار التدفق السلعى لجميع المنتجات والأصناف المختلفة.

وأضاف ناصر في تصريح لـ"الخليج 365" أن لجان المتابعة تعمل بصورة فورية في حال ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتجار من نقص أى سلعة أو حالة استغلال من تاجر حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه بالرغم من تلاحم موسمى شم النسيم وبعده باسبوع شهر رمضان المبارك الا أن الأسعار وفق البيانات التي تأتى بصورة يومية تؤكد أن هناك استقرارا نسبيا في السوق، موضحًا أن خركة الطلب بدأت تتراجع نسبيًا بعد الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة للحد من فيروس كورونا، مشيدًا بقرار عودة عمل محلات الخضراوات والفاكهة في أوقات الحظر حيث خفف ذلك من الضغط على الأسواق.

وأضاف ناصر أنه تم افتتاح معرض سلعي بالتعاون مع محافظة الجيزة في منطقة أرض اللواء، مشيرًا إلى أنه يتم تطبق منظومة متكاملة فالمعرض الذي تم افتتاحه لا يضمن فقط البيع للجمهور بأسعار الجملة بل يتضمن كذلك كل وسائل الوقاية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وتم تحديد مسافات آمنة بين المترددين على المعرض.

أوضح "ناصر"، أن المعروضات من السلع داخل المعرض يتم بيعها بالكامل بأسعار الجملة بعد تجاوز كل الحلقات الوسيطة فى المنظومة التجارية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة هدفها الأول فى تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر والعالم أجمع دعم المواطن المصري وتوفير السلع بشكل منتظم.