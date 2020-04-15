شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: انخفاض أسعار البيض 3 جنيهات في الكرتونة مع اقتراب شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق المصرية بها كميات كبيرة من البيض، مشيرة إلى أن الأسعار انخفضت مع بداية الأسبوع بنحو 3 جنيهات في الكرتونة بالمقارنة بالأسبوع الماضى، وذلك بالرغم من اقتراب موسم شم النسيم، وموسم شهر رمضان.

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أنه بالرغم من اقتراب موسم شم النسيم إلا أن أسعار البيض تراجعت مع بداية الأسبوع من 31 جنيهًا للكرتونة الى 28 جنيها للكرتونة، مشيرًا الى أن السعر يعتبر مناسب جدًا لهذا التوقيت حيث إن الإقبال عليها خلال موسم شم النسيم يكون كبيرًا إلى أن هذا العام الإقبال متوسط وهو ما أدى إلى خفض السعر.

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وأضاف السيد في تصريح لـ"الخليج 365" أن الإنتاج المصرى من البيض يعتبر جيدًا جدًا ويكفى للطلب حيث إن الإنتاج المصري في العام وصل إلى ما يزيد على 13 مليار بيضة سنويا، موضحًا أن نصيب الفرد يصل إلى 130 بيضة سنويا.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن أسعار الدواجن بالأسواق مستقرة عند 28 جنيهًا للكيلو من المزرعة وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق إلا أن الدواجن لم تتأثر بذلك .

وأكد السيد أن الإنتاج المصرى من الدواجن وصل إلى 130 مليون وهى كمية كبيرة وتكفى للطلب السوق، وأضاف أنه يمكن للمنتجين المصريين أن يتاح لهم فرص للتصدير لولا الأزمة الحالية والخاصة بكورونا، مؤكدًا أن هذه الأزمة لم تؤثر حتى الأن على المزارع المصرية أنها تعمل بكامل طاقتها، دون تأثير، مؤكدًا أن الدواجن سلعة متوفرة في السوق وتلبى احتياج المستهلك.