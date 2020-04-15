شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بحوالي 4% أعلى 16 دولاراً للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء بالتزامن مع انتعاش أصول المخاطرة مع اعتبار الفضة من المعادن الصناعية والنفيسة أيضاً.



وتلقت الفضة دعماً من انخفاض مؤشر الدولار(أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وتشهد الأسواق العالمية تفاؤلا بين المستثمرين حيال إمكانية بلوغ ذروة فيروس كورونا وبدء تباطؤه وانحساره.

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وكشفت عدة دول أوروبية وآسيوية بالفعل تراجعا في وتيرة الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي في الأيام القليلة الماضية.



وربما ذلك ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للنقاش حول إعادة فتح الاقتصاد وتشغيل المصانع، وهذا المقترح رفضه عدد من حكام الولايات أبرزهم "أندرو كومو" حاكم ولاية نيويورك.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بننسبة 3.8% وأغلق الممعدن الجلسة عند 16.13 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 16.15 دولار وأقل سعر عند 16.015 دولار.