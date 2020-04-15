شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني مع العودة من عطلة عيد الفصح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي مع العودة من عطلة عيد الفصح ومتابعة التطورات على صعيد فيروس كورونا.



وسادت حالة من التفاؤل في الأسواق العالمية بشأن كورونا حيث توقع البعض بلوغ ذروة الجائحة في الأيام القليلة المقبلة.



وتباطأت وتيرة الإصابات بالفيروس التاجي بالفعل في عدد من الدول حول العالم، لكن أعداد الوفيات في زيادة مستمرة.

Advertisements



ويواصل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" التعافي من فيروس كورونا منذ الخروج من غرفة العناية المركزة التي دخلها في وقت سابق هذا الشهر بعد تفاقم حالته الصحية.



وارتفع عدد الإصابات على مستوى العالم بفيروس كورونا إلى 1.97 مليون حالة فيما توفي أكثر من 123 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 22:17 بتوقيت جرينتش عند 1.2621، وسجل أعلى سعر عند 1.2628 وأقل سعر عند 1.2618.