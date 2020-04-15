شكرا لقرائتكم خبر عن «الاسبليت أم الشباك».. أيهما يوفر الطاقة؟ والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن أن أجهزة التكييف المنزلية ذات الوحدتين "مكيفات الاسبليت" موفرة للطاقة أكثر من مكيفات ذات الوحدة واحدة "مكيفات الشباك".

وأوضح مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن حد مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته حيث يصل إلى حد معين فقط، في المقابل مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة.

وأكد المختصون أن توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخلها، مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها، مشيرين إلى أن هناك عديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصا وأن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكًا للطاقة بالمنازل.