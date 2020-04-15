«الاسبليت أم الشباك».. أيهما يوفر الطاقة؟ 

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وأوضح مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن حد مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته حيث يصل إلى حد معين فقط، في المقابل مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة.
وأكد المختصون أن توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخلها، مما يزيد من استهلاك طاقتها أثناء عملها قبل تنظيفها، مشيرين إلى أن هناك عديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد أول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصا وأن أجهزة التكييف تعتبر من أعلى الأجهزة استهلاكًا للطاقة بالمنازل.
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