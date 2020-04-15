الاقتصاد

النفط يغلق على هبوط حاد وتراجع الخام الأمريكى باتجاه مستوى 20 دولارا للبرميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الثلاثاء وتراجع الخام الأمريكي باتجاه مستوى 20 دولارا للبرميل مع مراهنة المستثمرين على أن انهيارا في الطلب على الوقود ناجم عن جائحة فيروس سيكون كبيرا بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين.

 

ومن المتوقع أن يخفض أكبر منتجي النفط في العالم الانتاج بما يصل إلى 19.5 مليون برميل يوميا، لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحالات ولن تبدأ قبل أسابيع. وعلى النقيض فإن الطلب العالمي هوى بحوالي 30 بالمئة قبل بضعة أسابيع وهو ما تسبب في امتلاء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

 

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وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.30 دولار، أو 10.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 20.11 دولار للبرميل.

 

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.14 دولار، أو 6.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 29.60 دولار للبرميل.

 

والخامان القياسيان كلاهما منخفضان أكثر من 50 بالمئة عن مستوياتهما في بداية العام.

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