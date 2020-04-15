شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14 -4 -2020.





إيقاف تداول 26 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، دايس للملابس الجاهزة، مصر لصناعة البتروكيماويات، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أسمنت سيناء، العالمية للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر بنى سويف للأسمنت، الدلتا للسكر، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقارى، جنوب الوادى للأسمنت، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى.



البورصة تربح 11.9 مليار جنيه البورصة تربح 11.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.67%، والعرب على 3.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.09%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 496.1 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، 717.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 33.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 689.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11979 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3973 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.

وارتفعت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 23.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 17.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.24%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%

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- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 25.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 3.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك فيصل الإسلامى المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 12.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.19%

- بنك فيصل الإسلامي المصرى-بالدولار بسعر إغلاق 0.977 دولار بنسبة تراجع بلغت 7.83%

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.37%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 12.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%