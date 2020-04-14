شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المشاحنات بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومسؤولين في البلاد حول "كورونا".



ولا يزال فيروس كورونا يحصد المزيد من الأوراح في الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد الإصابات في أمريكا إلى نحو 600 ألف حالة بينما توفي ما يقرب من 23 ألف شخص.

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ويحاول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعادة فتح الاقتصاد وتشغيل المصانع والشركات وإعادتها إلى سابق عدها قبل ظهور الفيروس، لكنه يواجه برفض من حكام الولايات وأبرزهم حاكم نيويورك "أندرو كومو".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 1768.9 دولار للأوقية، وهوو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر عند 1688.8 دولار وأقل سعر عند 1647.1 دولار.