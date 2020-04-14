شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"معادن": تراجع أسعار السلع يمثل تحدياً كبيراً للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" مساعد العوهلي، أن الشركة تواجه في المرحلة الحالية تحديات وسط تراجع أسعار السلع.

وقال العوهلي في مقابلة مع "العربية": نعمل للحفاظ على مستويات الإنتاج خاصة مع تحسن الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعاً بسبب الظروف الحالية وأزمة كورونا، وهي مصدر أساسي لدخل الشركة.

وأشار إلى أن من أولويات الشركة اليوم تعظيم الطاقة الإنتاجية للمصانع، مع الحفاظ على قاعدة تكلفة منخفضة لتعظيم الأرباح والتدفقات النقدية والحفاظ على استمرارية المشاريع الضخمة الرئيسية التي هي قيد التنفيذ وعدم تأثر جدول انتهائها.

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وذكر العوهلي أن حظر التجول الذي فرض في بعض المناطق في السعودية أثر على المشاريع الجديدة للشركة، مؤكدا أنه لا توجد لديها خطط لخفض النفقات الرأسمالية لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 739.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالعام إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا، والالومنيوم والذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. كذلك لانخفاض الحصة في صافي الربح في المشروع المشترك (سامابكو) على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.