شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ٱمس، جلسة التداول على ارتفاع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 560.43 نقطة، أو 2.4 بالمائة، إلى 23951.20 نقطة، فيما قفز المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 84.12 نقطة، أو 3.05 بالمائة، ليغلق عند 2845.75 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 323.32 نقطة، أو 3.95 بالمائة، إلى 8515.74 نقطة.