شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«بلاغ عبر تويتر».. ضبط موقع مخالف لتخزين البطاطس والبصل بجدة والان نبدء بالتفاصيل

باشرت وزارة التجارة، اليوم، بلاغ مواطن عبر موقع "تويتر"، بالتعاون مع أمانة جدة، يفيد باستغلال موقع مخالف لتخزين كميات من البطاطس والبصل.

ووقفت الوزارة على الموقع المخالف، الذي تم استغلاله في تخزين 7 أطنان من البطاطس، و650 كيلو من البصل، وصادرت الكميات وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التحقق من سلامتها.