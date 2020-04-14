شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغ عبر تويتر».. ضبط موقع مخالف لتخزين البطاطس والبصل بجدة والان نبدء بالتفاصيل
ووقفت الوزارة على الموقع المخالف، الذي تم استغلاله في تخزين 7 أطنان من البطاطس، و650 كيلو من البصل، وصادرت الكميات وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التحقق من سلامتها.
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