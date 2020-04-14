ڤودافون مصر ترفع كفاءة التغطية بالشبكات المحيطة بمستشفيات العزل الصحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت ڤودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الأماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي والإسماعيلية والأقصر والمنيا والقليوبية و15 مايو بالقاهرة، والعديد من المناطق الأخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الصحة.
تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي، ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.
وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لفودافون مصر، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء واجتياز هذا الظرف العصيب، من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.
وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 ومقارنة ب 95.25 مليون اشتراك فى أكتوبر 2019 و 93.95 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.
ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات فقد ارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 43.7 مليون بنهاية نوفمبر 2019 بالمقارنة بـ 38.67 مليون في أكتوبر 2019 و34.37 في نوفمبر 2018.
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