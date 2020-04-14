شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-4-2020، وجاءت أبرزها البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه.





إيقاف تداول 26 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، دايس للملابس الجاهزة، مصر لصناعة البتروكيماويات، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مجموعة جى.ام.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مجموعة عامر القابضة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أسمنت سيناء، العالمية للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر بنى سويف للأسمنت، الدلتا للسكر، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقارى، جنوب الوادى للأسمنت، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى.



البورصة تربح 11.9 مليار جنيه البورصة تربح 11.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.67%، والعرب على 3.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.09%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 496.1 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، 717.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 33.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 689.2 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 1485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 11979 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3973 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 3237 سهم، 555 ألف سهم، 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2000 سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 5 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتى العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، 91873 سهم، 315 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 26.5 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الكابلات الكهربائية المصرية، 200 ألف سهم، 22 مليون سهم، وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، الكابلات الكهربائية المصرية، 32940 سهم.