شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات لاختراق مستوى 1.0966 والثبات فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو 1.1067 كهدف إيجابي تالي، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 1.0840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1067

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير