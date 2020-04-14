شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع وسط جدل بشان إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى نشاطه المعتاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الجدل السائد بالولايات المتحدة حول إمكانية عودة الاقتصاد وفتح المصانع إلى سابق عهدها قبل ظهور أزمة فيروس "كورونا".



وصرح الرئيس "دونالد ترامب" بأنه سيعيد فتح الاقتصاد الأمريكي المغلق منذ تفشي الفيروس التاجي الأمر الذي يثير المخاوف من انتشار أكبر للمرض في البلاد.



وصرح حاكم نيويورك "أندرو كومو" بأنه سيعارض "ترامب" ولن يعيد عمل الجهات والأنشطة الاقتصادية في الولاية مشيرا إلى أن "ترامب" يتسبب في تحديات دستورية.

Advertisements



وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" تأييده لنائبه "جو بايدن" مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المنتظرة في وقت لاحق هذا العام.



من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري من نمو بنسبة 2.9% عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.