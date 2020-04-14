شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من التفاؤل حيال قرب بلوغ ذروة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل التفاؤل في عدد من الأسواق العالمية بشأن إمكانية بلوغ ذروة جائحة "كورونا" في وقت قريب.



يأتي ذلك رغم إعلان منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 1.95 مليون حالة بينما توفي أكثر من 121 شخص جراء إصابته بالمرض.



وتتسابق الدول حول العالم لاكتشاف وتطوير علاج أو لقاح مضاد للفيروس التاجي، ولم يتم الإعلان بعد أي من هذه المنتجات.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية من ان الوقت لم يحن بعد لبلوغ ذروة جائحة "كورونا" كما حذرت من تخفيف القيود على تحركات المواطنين وغمكانية استقبال موجة جديدة من تفشي الفيروس.



ولا تزال الولايات المتحدة تحتل صدارةة دول العالم من حيث الإصابات التي تقترب من 600 ألف حالة والوفيات التي تجاوزت 23 ألف شخص.



وعلىى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6432، وسجل أعلى سعر عند 0.6443 وأقل سعر عند 0.6372.