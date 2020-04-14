شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي: القطاع يخسر 55٪ من عائداته خلال 2020 بما يعادل 314 مليار دولار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:17 مساءً, 14 أبريل 2020 م
المناطق - واس
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( ياتا ) أن أزمة صناعة الطيران بسبب وباء كوفيد ١٩ تزداد قتامة يوما بعد يوم ، وأن القطاع يخسر ٥٥٪ من عائداته خلال العام الجاري مقارنة بعام ٢٠١٩ ، بما يصل إلى ٣١٤ مليار دولار أمريكي .
وكان الاتحاد قد قدر في مارس الماضي خسائر النقل الجوي بنحو ٢٥٢ مليون دولار ، ويعكس التقدير الجديد أن الأزمة ازدادت عمقا .
وأوضح الاتحاد في بيان أن الأزمة طالت جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي لم تشهد تفشيا واسعا للوباء، متوقعاً أن ينخفض الطلب على النقل الجوي لمدة عام كامل على المستويين المحلي والدولي بنسبة ٤٨ ٪ . وذلك بسبب التطورات الاقتصادية واتجاه العالم نحو الركود .
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