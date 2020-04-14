شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة تُصنع «معقمات» بمواد مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، من القبض على عمالة مخالفة تستغل معملاً لتصنيع المعقمات بمواد مجهولة المصدر وبطرق مخالفة. وأوضحت الوزارة، أنه تم مصادرة الكميات وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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