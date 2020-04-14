الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية قال بيان من شركة الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء إن الناقلة الوطنية للدولة الخليجية وقعت مع بنك ستاندرد تشارترد اتفاق تمويل بقيمة 850 مليون دولار لسبع طائرات بوينج 787-9 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط القطرية توقع اتفاق تمويل بقيمة 850 مليون دولار مع ستاندرد تشارترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.