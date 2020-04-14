شكرا لقرائتكم خبر عن "أورانج" تزيد سعة الشبكة بمواقع مستشفيات العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت شركة أورنج مصر، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص شركة اورنچ علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك".

وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديراً لجهدهم الخارق.

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وكإشارة اضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للاطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في انحاء الجمهورية لضمان انجاز معاملاتهم في اسرع وقت ممكن دون انتظار طويلة حتي يتمكنوا من العودة لمباشرة دورهم النبيل في خدمة المجتمع.

من جهة أخرى أعلنت شركة اورنج عن تعاونها مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، حيث إنتهت من تأسيس شبكة كاملة لخدمات الاتصالات تشمل خدمات الجيل الرابع لتوفير انترنت فائق السرعة في مبني تابع للمؤسسة تم تحويله الي مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص ويتم افتتاحه خلال أيام، وذلك تحت اشراف وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى.