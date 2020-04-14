شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيرامك: مبادرات الحكومة تعزز من قدرة الصناعة على تجاوز أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف عفيفى عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة صناعة السيراميك، على ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المبادرات والقرارات الحكومية الأخيرة تعزز من قدرة الصناعة على تجاوز أزمة فيروس كورونا.

وأضاف فى بيان له اليوم، أن القطاع الصناعى مستمر فى العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والمهنية للعاملين فى ملحمة من التكامل والتكافل بين أطراف العملية الانتاجية .

وقال رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن ما تقدمه الحكومة ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلان عدد من المبادرات للتيسير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى إلمبادرات المجتمعية تعزز من قدرة وفرص الاقتصاد المصرى على التعافى السريع وعبور الأزمة الأصعب والأعنف فى تاريخ مصر .

وأكد عفيفي على أن القطاع الخاص المصرى يقف خلف القيادة السياسية والحكومة، ونقدر كل الخطوات التى تتخذ لتجاوز التحديات المجتمعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية مستمرة فى العمل والإنتاج برغم ما تعانيه من صعوبات متراكمة تحملت فيه سنوات صعبة ومازالت، أملا فى تقديم المزيد من المساندة خاصة فى الأزمة الراهنة التى كشفت عن ضرورة وجود صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات البلد فى كل الظروف والتحديات.

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ووجه عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات الشكر لما تقدمه الحكومة والمنظومة الصحية والقوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلد والعبور بها إلى بر الأمان.