شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المحاريث والهندسة تعقم شركات قطاع الأعمال من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة المحاريث والهندسة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية عمليات تعقيم وتطهير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، بجانب تعقيم كافة مقرات ومصانع وفروع الشركة ضد فيروس كورونا.

وأشار المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس الإدارة لـ"الخليج 365"، إلى أن شركة المحاريث والهندسة شاركت فى مكافحة جائحة فيروس كورونا، وذلك لما لديها من خبرة عريقة فى استيراد السلع الهندسية والمعدات الزراعية، وكذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأيضا من خلال فروعها المنتشرة فى جميع أنحاءالجمهورية.

جانب من أعمال التعقيم

أضاف محمد حسنين رضوان أن الشركة قد استوردت قبل تلك الأزمة مباشرة كميات من اجهزة التبخير والتعقيم، وعلى الفور قامت الشركة بإبلاغ جميع الشركات الشقيقة، وكذلك الشركات خارج القطاع أمثال شركات قطاع البترول وشركات الإنشاءات الكبيرة والنقابات المهنية.

أضاف رضوان انه تم توريد تلك الاجهزة لسرعة تعقيم الأماكن الإدارية والصناعية، ومن خلال خبرة الشركة فى المواد الكيماوية تم توفير المواد الكيماوية اللازمة للتطهير بالتعاون مع المصانع الحربية، وشركات السكر المصرية وكذلك تدريب العملاء على استخدام تلك المعدات، لافتا أن الشركة قامت بإعداد فريق مدرب، لتنفيذ عمليات التطهير، وقامت بالفعل بتعقيم عدة شركات كبرى فى جميع مواقعها .

عمليات التطهير ضد كورونا

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وأوضح أن العمل جاري فى تعقييم الشركات بمعرفة أبناء شركة المحاريث والهندسة، الذين تم إعدادهم وتجهيزهم بالمعدات والكيماويات وملابس الوقاية الحديثة.

وأشار أن الشركة لما لها من سابقة خبرة فى توريد مستلزمات الوقاية الشخصية للمستشفيات قامت بتوريد القفازات الواقية والجاونتات الطبية وغطاء الرأس وغطاء الأحذية، وجارى حاليا الاتفاق على كمية أخرى وذلك من خلال الخامات التى استوردتها الشركة قبيل الأزمة.

شركة المحاريث والهندسة فريق عمليات التطهير

وحول تطهير الشركة نفسها قال إنه يتم تطهير كامل المبني الموجود به المركز الرئيسي بجميع أدواره بصورة منتظمة بجانب تطهير بقية الفروع .

وأضاف المهندس محمد حسنين رضوان، أن الشركة تورد مواسير شبكة مياه الشرب والصرف الصحي لشركات المياه علي مستوي الجمهورية وبأسعار تنافسية أدت إلي تقليل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية الأساسية لمرفق المياه والصرف الصحي .