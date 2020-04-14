شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا علي سلامة الجميع ..مصانع "ايجيبت فودز" تتخد جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة من تطهير وتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خوفًا علي سلامة العمال قررت إدارة مصانع ايجيبت فودز، تعليق العمل بأحد مصانعها لمدة اسبوع، وذلك بعد الكشف عن اول إصابة، وتعليق العمل بباقي المصانع كإجراء إحترازي، كما قامت إدارة المصنع علي الفور بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعد التنسيق مع وزارة الصحة المصرية ومديرية الطب بالمنوفية والجهات الأخري، فقد تم إبلاغ المحيطين به وخضوعهم للفحص الطبي من قبل الطب الوقائي وبظهور نتيجة التحاليل فتبين انهم غير مصابين بكورونا، كما تم القيام بعمليات التطهير والتعقيم كإجراء احترازي، و ساعدت الجهات المختصة في عمليات التطهير والتعقيم.

وقد تم إستمرار تطبيق إجراءات الوقاية والحماية المنفذة من قبل المصنع بواسطة قسم سلامة وصحة العامليين والمنتجات والذي يدار بطريقة إحترافية وعلى أعلى مستوي ويتم مراقبته من من وزارة الصحة بداخل المصنع حتي من قبل ازمة فيروس كورونا، حيث تم إستمرار تفعيل الإجراءات بصرامة بداية من لبس العمال للكمامات الطبية الواقية، والقفازات لليد، وواقي الرأس، بالإضافة إلي وضع مطهرات بالمصنع، والتأكد من غسل اليدين بالمطهرات وتعقيمها عند الدخول والخروج من صالات الإنتاج، ووجود كاميرات مراقبة داخل الصالات لمتابعة مدى إلتزام الزملاء بهذه التعليمات، كما حرصنا علي تقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة لمنع التزاحم داخل المصنع مع الاخذ في الإعتبار وجود مسافة آمنه بين كل عامل واخر.

وبعد عمليات التطهير والتعقيم لمدة اسبوع تم فتح المصنع وإعادة العمليات الانتاحية بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات وبالتنسيق مع كل الجهات المختصة على استئناف العمل وتشديد تفعيل جميع الإجراءات الإحترازية.