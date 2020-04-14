شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع..ودبى تربح 5.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بأكثر من 1% بدعم صعود قطاعات قيادية على رأسها الاتصالات والمرافق العامة، وصعدت بورصة دبى بنسبة 2.88% وربح رأس المال السوقى 5.71 مليار جنيه، كما ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1.76%، وقفزت بورصة مؤشرات بورصة الكويت للمرة الثانية خلال الأسبوع.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% رابحا 70.10 نقطة ليغلق عند مستوى 6874.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 11.83% رابحا 721.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6819.08 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% رابحا 70.10 نقطة ليغلق عند مستوى 6874.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 11.83% رابحا 721.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6819.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 175 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 115 سهما، فيما تراجع 66 سهما.

وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.36%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.34%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "البحر الأحمر"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم أسمنت حائل بنسبة 6.16%، ثم سهم عطاء بنسبة 5.94%، فيما جاء سهم "وفرة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.50%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.38%، ثم سهم "الإنماء" بنسبة 2.78%.

بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 9 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط. بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 9 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 3.24% رابحاً 151.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4829.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 4.15% رابحاً 208.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5236.59 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.94% رابحاً 37.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4026.95 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.74%، رابحاً 68.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3984.69 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 195.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار كويتى عبر 9460 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.61%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.48%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع قطاع الاتصالات بنسبة 1.11%، ثم قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

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وجاء سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.95%، تليه شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 18.92%، ثم شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 12.33%، فيما تصدر سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.33% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.38%، ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 4.98%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.76% رابحاً 22.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.76% رابحاً 22.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1307.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 1.4 مليون سهم بقيمة 317.1 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 91.58% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 8.06%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.17%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.68%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.78% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.14%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.83%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.68% مدفوعا بصعود سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.57%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.88% رابحاً 54.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1939.72 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.88% رابحاً 54.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1939.72 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 318.2 مليون سهم محققة ما قيمته 263.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5365 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 28 سهما، فيما انخفض سهمين، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.24%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.27%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.50%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.67%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 12.01%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.57%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 0.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20 مليون ورقة بقيمة 50.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.26%.