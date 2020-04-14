شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأهلي الكويتي تُقر توزيعات الأرباح عن عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للبنك الأهلي الكويتي، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم عن عام 2019.

وقال البنك، في بيان لسوق المال الكويتي، إنه سيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 مايو المُقبل، علماُ بأن الأرباح مُستحقة للمساهمين المُقيدين بالسجلات حتى تاريخ 4 مايو المُقبل.

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هذا وقررت العمومية صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة البنك عن العام 2019، بمبلغ قدره 395 ألف دينار.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% من أسهم البنك، وكذلك إصدار السندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى سواء داخل أو خارج الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق أرباح صافية في العام 2019 بقيمة 28.7 مليون دينار، مُقابل أرباح بقيمة 42.12 مليون دينار خلال العام 2018.