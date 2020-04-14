الاقتصاد

ساسكو تُرسي عقداً لتوريد المحروقات ومشتقاتها مع الأمن العام بمكة المكرمة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن ترسية عقد لتوريد المحروقات ومشتقاتها مع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد 209 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب البيان، يتعلق العقد بتأمين الخدمات البترولية وخدمات السيارات عن طريق مواقع الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيع العقد، المتوقع عقده في 24 أبريل الجاري.

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وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمسحوبات الفعلية من المحروقات وخدمات السيارات، متوقعة أن يظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 35.5 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 20.76% وتغير هامش ربح للمحروقات والذي أثر بدوره في ارتفاع مجمل الربح والربح التشغيلي بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

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