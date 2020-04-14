شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نادك تبحث زيادة رأسمالها وتوزيع أسهم منحة في 5 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو المُقفل، وذلك لبحث مُقترح زيادة رأس المال بنسبة 20%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة رأس المال ستكون بقيمة 169.4 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، ليرتفع من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال.

وبحسب البيان، سيتم توزيع 16.940 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة، علماً بأن تاريخ الأحقية سيكون للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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وتهدف الشركة إلى ملائمة رأسمالها مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 1.560 مليون ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.

وكانت نادك قد حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 2.35٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة حجم المبيعات والإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.